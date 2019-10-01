Пекин, , 05:50 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин вспомнил всех революционных предков и жертв, положивших свои жизни и здоровья во имя национальной независимости и освобождения Китая, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин, также являющийся председателем ЦК Компартии Китая и Центрального военного совета выступил с трибуны на площади Тяньаньмэнь по случаю 70-й годовщины образования КНР. Он отметил, что благодаря жертвам, положенным революционерами, страна стала сильной, процветающей и благополучной.

Он поздравил весь китайский народ, все национальные меньшинства и всех соотечественников в Китае и за рубежом с этой знаменательной датой. Он также выразил благодарность всем друзьям по всему миру, которые поддерживают Китай.

Напомним, что 1 октября 1949 года была основана Китайская Народная Республика. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал эту дату — моментом окончания столетнего унижения китайского народа.

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