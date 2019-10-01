Пекин, , 05:43 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин взошел на трибуну на площади Тяньаньмэнь в самом центре Пекина для начала торжеств по случаю 70-летия КНР, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

Председатель Си выступил с торжественной речью в связи со столь знаменательной для всего китайского народа датой. По словам китайского лидера, основание КНР в корне изменило ту жалкую судьбу, которую был обречен влачить китайский народ в бедности и нищете. Китайский народ подвергался издевательствам и унижениям на протяжение 100 лет с момента наступления Нового времени.

«Семьдесят лет назад в этот день товарищ Мао Цзэдун торжественно объявил здесь всему миру, что КНР была основана, и китайский народ поднялся», — заявил председатель Си с трибуны на площади Тяньаньмэнь, добавив, что именно тогда китайский народ встал на путь обновления.

Отметим, что председатель КНР Си Цзиньпин является первым китайским лидером, рожденным после 1949 года, то есть года основания Китайской Народной Республики. Точно также 1 октября 1949 года «великий кормчий» Мао Цзэдун выступил с речью по случаю основания КНР.