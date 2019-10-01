Пекин, 1 октября 2019, 05:43 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин взошел на трибуну на площади Тяньаньмэнь в самом центре Пекина для начала торжеств по случаю 70-летия КНР, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.
Председатель Си выступил с торжественной речью в связи со столь знаменательной для всего китайского народа датой. По словам китайского лидера, основание КНР в корне изменило ту жалкую судьбу, которую был обречен влачить китайский народ в бедности и нищете. Китайский народ подвергался издевательствам и унижениям на протяжение 100 лет с момента наступления Нового времени.
Отметим, что председатель КНР Си Цзиньпин является первым китайским лидером, рожденным после 1949 года, то есть года основания Китайской Народной Республики. Точно также 1 октября 1949 года «великий кормчий» Мао Цзэдун выступил с речью по случаю основания КНР.