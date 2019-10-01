Каракас, , 05:48 — REGNUM Одной из великих держав столетия назвал Россию президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем Twitter.

Это заявление Мадуро сделал, комментируя прошедшую в Кремле 25 сентября встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Встреча с президентом Путиным была самой наполненной за 13 лет общения. На ней мы укрепили уважение, взаимное восхищение, политическое доверие и максимальное сотрудничество во всех взаимных проектах. Россия — одна из великих держав 21 века», — написал Мадуро.

В ходе встречи обсуждались программы военно-технического сотрудничества и меры, которые помогут Венесуэле стабилизировать ситуацию в экономике.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии в Венесуэлу российских специалистов в рамках программы военно-технического сотрудничества.

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