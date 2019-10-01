Пекин, , 05:32 — REGNUM Целый ряд лидеров иностранных государств и международных организаций направили поздравительные телеграммы председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 70-й годовщины со дня основания КНР, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Поздравлениями отметились президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Нигерии Мохаммаду Бухари, президент Кении Ухуру Кениата, генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, а также председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи.

Напомним, что 1 октября 2019 года Китайской Народной Республике исполнилось 70 лет. По этому случаю целый ряд политических деятелей со всего мира направили поздравительные телеграммы председателю КНР Си Цзиньпину.

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