Пекин, , 05:18 — REGNUM Первые лица Вьетнама, Лаоса и Кубы направили поздравительные телеграммы генеральному секретарю ЦК Компартии Китая и председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с 70-й годовщиной со дня образования КНР, передает агентство Синьхуа.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама и президент страны Нгуен Фу Чонг заявил, что с за прошедшие семь десятилетий со дня основания КНР и за прошедшие четыре десятилетия реформ открытости народ Китая, ведомый Компартией страны достиг невероятных результатов.

Генеральный секретарь Народно-революционной партии Лаоса и президент страны Буннянг Ворачит заявил, что за прошедшие 70 лет под руководством Компартии Китая, страна постоянно консолидировалась, достигая повсеместно выдающихся результатов, которые также укрепили уверенность Лаоса в своем собственном пути построения социализма.

Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро заявил, что под руководством Компартии Китая страна добилась крупных достижений на пути построения социализма, что высоко ценится кубинской стороной. В частности — китайский вклад в защиту международных норм, продвижении честности в торговле и поддержание международного мира и прочие достижения Китая высоко ценятся Кубой.

Председатель Совета Министров Кубы и Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель, в свою очередь отметил, что Куба готова продолжить сотрудничество с Китаем, направленное на укрепление дружбы и сотрудничества, а также продвижение всестороннего развития двусторонних отношений.

Напомним, что Китайская Народная республика была основана 1 октября 1949 года. В этом году страна отмечает 70-летний юбилей. В стране начинаются недельные гуляния.

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