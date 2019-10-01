Лондон, , 05:21 — REGNUM Заявление британского генерала о кибервойне с Россией — это способ освоения бюджетов оборонными структурами Великобритании, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Комментируя заявление Николаса Картера, начальника британского штаба обороны, в российском ведомстве отметили:

«Реальных военных угроз нет, но оправдывать своё существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно. Поэтому и придумываются «угрозы», которые традиционно не являются военными, но которые очень хочется представить в качестве таковых».

В посольстве отметили, что The Daily Telegraph подала заявление генерала так, будто он говорил о кибервойне с Россией, но прямые цитаты этого не подтверждают, поэтому «сложно отделить действительно сказанные генералом слова от «додуманных» журналистами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Картер в интервью The Daily Telegraph заявил, что «чувствует себя как на войне» из-за «усиления конкуренции мировых держав и борьбы идей между государствами и негосударственными субъектами».

Под мировыми державами он подразумевал Россию и Китай. Также он сказал, что РФ «представляет собой более серьезную угрозу, чем пять лет назад».

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии заявили о нахождении в состоянии войны из-за кибератак РФ и КНР