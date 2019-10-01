Пекин, , 05:05 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и весь китайский народ с 70-й годовщиной со дня образования КНР, передает агентство Синьхуа.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайский народ и китайского лидера поздравили председатель Трудовой партии Кореи и председатель Комиссии по государственным делам КНДР Ким Чен Ын, который также отметил, что под руководством КПК китайский народ пробился через все трудности и испытания, которые выпали на его долю за последние 70 лет, осуществив эпохальные сдвиги в жизни страны.

По его словам, история КНР — это череда великих сражений, которые четко доказали, что социализм является самым верным и жизнеспособным выбором для китайского народа, а под руководством Компартии этот выбор получил фундаментальную гарантию, что китайский народ придет к победе.

Читайте также: Председатель Си поздравил товарища Кима с 71-летием со дня основания КНДРОн также отметил, что КНДР твердо верит, что под руководством председателя Си и КПК, а также с верой в социализм и с китайскими особенностями в новую эпоху, китайский народ достигнет двух вековых целей и реализует китайскую мечту о национальном обновлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Си получил поздравительные телеграммы от первых лиц России, США, Индии, Пакистана, Великобритании и Казахстана. 1 октября Китай отмечает 70-ю годовщину образования КНР.

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