Гонконг, Китай, , 05:00 — REGNUM В день празднования 70-летия образования КНР в Гонконге принимаются усиленные меры безопасности и сокращаются масштабы мероприятий. О ходе событий в Гонконге 1 октября сообщает газета South China Morning Post.

В связи с заявленными на 1 октября крупными митингами власти сократили масштаб празднований. В городе закрыт ряд торговых центров и станций метро. Порядок будут обеспечивать около шести тысяч полицейских.

В связи с ожидающимися беспорядками и актами вандализма властями также мобилизованы десять тысяч добровольцев для защиты национальных флагов от осквернения протестующими.

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Некоторые эксперты издания подчеркивают, что если молодежь, которую подстрекают к насилию, выберет «насильственную революцию», она может потерять те свободы в рамках модели «одна страна, две системы», которые имеет сейчас. А Гонконг, который до воссоединения 150 лет был частью Британии, будет полностью интегрирован в Китай.

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