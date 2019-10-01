Пекин, , 04:52 — REGNUM Целый ряд лидеров иностранных государств поздравили председателя КНР Си Цзиньпина и народ Китая с 70-й годовщиной со дня основания Китайской Народной Республики, сообщает агентство Синьхуа.

Американский президент Дональд Трамп пожелал китайскому народу мира и процветания, королева Великобритании Елизавета II заявила, что очень польщена возможность направить поздравительную телеграмму по случаю Дня образования КНР, а также желает китайскому народу счастья и здоровья.

Президент Пакистана Ариф Алви заявил, что под выдающимся руководством председателя Си Китай продолжит двигаться вперед в своем историческом путешествии к национальному обновлению, а также добавил, что Пакистан всегда будет оставаться другом и партнером Поднебесной.

Индийский президент Рам Натх Ковинд заявил, что две древние цивилизации и развивающиеся страны Индия и Китая играют важную роль в сохранении мирового политического и экономического порядка, а отношения между Индией и Китаем развиваются с новой силой.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что 70-я годовщина со дня основания КНР является важным краеугольным камнем на пути строительства общества умеренного достатка во всех аспектах в Китае. Он также добавил, что Китай за прошедшее время продемонстрировал целый ряд чудес на пути своего развития за прошедшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил председателя Си и весь китайский народ с 70-й годовщиной со дня основания Китайской Народной Республики или современного Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием со дня основания КНР