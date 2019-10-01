Москва, , 04:37 — REGNUM Люди, пострадавшие от стихийных бедствий, смогут благодаря освобождению от налогов восстановить жильё, сообщает «Экономика сегодня».

Комментируя новый закон об освобождении ряда категорий граждан от налога на доходы физических лиц, Алисен Алисенов, сотрудник РАНХиГС, заявил, что теперь у пострадавших от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий появилось подспорье.

Алисенов «По сути, гражданам сохраняют часть их доходов для того, чтобы они могли полноценно восстановить своё жильё, быт и жизненный уклад после удара стихии или теракта. Тем более такая поддержка ценна, что в подавляющем большинстве стран мира подобные меры не предусматриваются. Даже в Европе и США ничего похожего нет».

Читайте также: Сказал — сделал: об освобождении от НДФЛ некоторых категорий граждан

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России 1 января начнёт действовать закон об освобождении от НДФЛ ряда категорий граждан, в том числе людей, пострадавших от ЧС, терактов, стихийных бедствий.

Читайте подробнее: Благая весть: кого Путин освободил от уплаты НДФЛ?

Читайте ранее в этом сюжете: Путин освободил от уплаты НДФЛ три категории граждан РФ