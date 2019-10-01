Москва, , 04:11 — REGNUM Закон, запрещающий разводить открытый огонь на балконах начал действовать в России с 1 октября.

Таким образом, вступают в силу поправки к правилам противопожарной безопасности, запрещающие разводить открытый огонь на балконах, лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и гостиничных номеров.

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Когда стало известно, что будет принят этот закон, в СМИ появилась информация, будто на балконах будет запрещено и курить, но МЧС опровергло эти слухи.

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