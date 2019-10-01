Москва, , 04:02 — REGNUM Соединенные Штаты и их союзники не допустят переноса штаб-квартиры Организации Объединенных Наций из американского Нью-Йорка, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Штаб-квартира ООН

«Основания ставить так вопрос есть — США регулярно нарушают свои обязательства по допуску делегаций на Генассамблею. Но в обозримое время это нереально, и не только из-за цены переноса: США, их союзники и клиенты не допустят такой пощечины Вашингтону», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отказ США от идеи перенести ряд мероприятий ООН из Нью-Йорка в другие страны будет свидетельствовать о диктате Соединенных Штатов. Также глава МИД России Сергей Лавров при обсуждении инцидента с невыдачей виз российским дипломатам напомнил о предложении Иосифа Сталина во время создания ООН разместить штаб-квартиру организации в Сочи.

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