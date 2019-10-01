Лима, , 03:53 — REGNUM Конгресс Перу проголосовал по вопросу доверия к правительству страны, сообщает газета El Comercio.

Согласно результатам голосования, Конгресс выразил полное доверие Совету министров Перу. В ходе голосования 50 депутатов высказались за доверие правительству, 13 были против. Еще 13 законодателей воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, в то же время президент Перу Мартин Вискара выпустил видеообращение, в котором объявил о роспуске Конгресса страны. Он также заявил, что одновременно с роспуском парламента объявляет новые выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Перу Мэртин Вискарра распустил парламент страны