Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Госдеп США ввел визовые ограничения против ряда должностных лиц Кубы за ненадлежащие условия труда местных врачей, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

По мнению американского Госдепа, кубинские врачи, участвующие в программе медицинских миссий за рубежом, эксплуатируются государством и работают в ненадлежащих условиях. В частности, кубинским врачам якобы не предоставляется необходимый отдых, а также безопасное жилье и достойная заработная плата. Также кубинские власти якобы удерживают паспорта врачей, считает Госдеп США.

В связи с этим Госдепартамент США вводит визовые ограничения для кубинских чиновников, которые, по его мнению, причастны к «эксплуатации» врачей. Их также обвиняют в использовании медицинской помощи и обслуживания в качестве инструмента политического влияния.

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