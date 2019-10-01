Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре призывал премьер-министра Австралии Скотта Моррисона предоставить доказательства несостоятельности расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве», сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно их данным, Трамп в разговоре по телефону якобы оказывал давление на австралийского премьера, чтобы он помог генпрокурору США Уильяму Барру в проверке законности расследования Мюллера. При этом газета отмечает, что о таком разговоре американского лидера попросил сам Барр. В частности, Трамп мог попросить Моррисона провести собственное расследование относительно причин начала проверки Мюллера по «российскому вмешательству».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генпрокурор США Уильям Барр обращался к сотрудникам иностранных спецслужб с просьбой помочь в проверке законности расследования Мюллера. В частности, как утверждают источники газеты The Washington Post, Барр обращался к представителям разведслужб Великобритании и Италии.

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