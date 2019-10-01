Лима, , 02:44 — REGNUM Видеообращение о роспуске парламента Перу — Конгресса размещено на странице президента Перу Мартина Вискарры в Facebook.

Президент заявил, что, в соответствии с конституцией, одновременно с роспуском Конгресса он созывает выборы.

Напомним, бывший вице-президент Перу Миртин Вискарра официально вступил в должность главы государства 24 марта 2018 года, после досрочной отставки президента Перу Педро Кучинского в связи с коррупционным скандалом. По конституции Вискарра должен занимать пост президента до июля 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что летом рейтинг президента Перу Мартина Вискарры впервые поднялся до 50% после нескольких месяцев непрерывного падения.

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