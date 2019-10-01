Москва, , 02:33 — REGNUM Введение американским руководством санкций в отношении сотрудников «Агентства интернет-исследований» прокомментировала пресс-служба группы компаний Евгения Пригожина «Конкорд» в интервью РБК:«Никаким образом не могу комментировать решение минфина США, это их частное дело».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский минфин расширил санкционный список, в котором теперь фигурируют граждане России Игорь Нестеров и Денис Кузьмин — сотрудники, как отметили в финансовом ведомстве Штатов, «Агентства интернет-исследований».

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