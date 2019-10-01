Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США намерен вызвать юриста президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани для дачи показаний, сообщает агентство Reuters.

«Наше расследование также включает заслуживающую доверия информацию о том, что вы действовали как агент президента США в схеме, направленной для продвижения личных политических интересов и злоупотребления властью администрацией президента», — цитирует агентство письмо комитета, направленное юристу Трампа.

Также комитет по разведке потребовал от Джулиани предоставить документы по его связям с Украиной до 15 октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября команда экс-вице-президента США Джо Байдена призвала не допускать адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани к выступлениям в эфире американских телеканалов. По их мнению, участие Джулиани в телепередачах позволит ему распространять якобы ложные сведения, что противоречит интересам зрителей.

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