Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Госсекретарь Госдепа США Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американском Госдепартаменте.

Подчеркивается, что ранее об участии Помпео в переговорах не было известно. Источник предполагает, что администрация президента США Дональда Трампа может быть еще сильней вовлечена в расследование в рамках процедуры импичмента, инициированного демократами в палате представителей Конгресса США.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября члены Демократической партии США в палате представителей американского Конгресса потребовали от Госдепа документы по контактам Трампа с Зеленским. Отмечалось, что комитет по иностранным делам Конгресса США потребовал от Госдепа все документы по связям с Украиной. Также конгрессмены вызвали на слушания ряд высокопоставленных сотрудников американского Госдепартамента.

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