Тирасполь, , 02:01 — REGNUM Предоставление российского гражданства всем жителям Приднестровья было ключевой темой состоявшегося визита в Москву президента ПМР Вадима Красносельского. Как передает ИА REGNUM, президент ПМР обсуждал эту тему со спецпредставителем президента ПМР Дмитрием Козаком, а также в Госдуме и на встрече с приднестровскими соотечественниками.

Красносельский напомнил, что в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч граждан РФ, 100 тысяч граждан Украины и порядка 150 тысяч граждан Молдавии. Многие в республике, по его словам, наряду с приднестровским получают гражданства нескольких стран. «Мы подстроились под ситуацию, а не загоняли людей в нее. Политики разрушили Советский Союз, практически подставив людей», — сказал он.

При этом на определённом этапе, по словам Красносельского, приднестровцам было сложно получить гражданство России. «Есть вопросы здоровья, родственных связей, люди хотели выехать на отдых. Поэтому они были вынуждены получать гражданство Молдавии или Украины. А теперь у них нет возможности получить российское гражданство. Они говорят и думают на русском языке, считают себя частью Русского мира, а гражданство РФ получить не могут. Это неправильно и несправедливо по отношению к народу Приднестровья», — сказал президент ПМР.

Он уверен, что в Приднестровье можно было бы применить упрощённую схему получения российского гражданства для всех жителей республики. «Мы в этом направлении плотно работаем. Эта тема в повестке на любой моей встрече, на любой площадке. В Госдуме и в Совете Федерации у нас много сторонников в этом вопросе», — заверил Красносельский.