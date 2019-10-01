Вашингтон, , 01:37 — REGNUM Генеральный прокурор США Уильям Барр встречался с представителями зарубежных разведслужб и просил их помочь с проверкой расследования дела по так называемому «российскому вмешательству» в выборы американского президента в 2016 году, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно данным источников, Барр и прокурор американского штата Коннектикут Джон Дюрхем встречались с представителями британских и итальянских спецслужб. В ходе встреч Барр просил иностранные разведслужбы оказать помощь Дюрхему в проведении расследования. По мнению газеты, этот шаг Барра способен вызывать новую волну критики деятельности президента США Дональда Трампа в свете начала процедуры импичмента американского лидера.

Как сообщало ИА REGNUMм, еще в мае 2019 года генпрокурор Уильям Барр объявил о намерениях проверить законность расследования по так называемому «российскому вмешательству», которое проводил экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер. Позднее сам президент США Дональд Трамп призвал американское разведсообщество оказывать всякую помощь Барру по расследованию

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