Вена, , 23:55 — REGNUM Подсчёт голосов, отданных избирателями по почте на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) завершён. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 30 сентября Министерством внутренних дел страны.

С учётом голосов, отданных по почте, в стране на парламентских выборах лидирует консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем Себастьяном Курцем. Партия набрала 37,5% голосов (71 депутатский мандат).

На втором месте по набранным голосам Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 21,2% голосов (40 мандатов). Отмечается, что этот результат — самый худший у социал-демократов на парламентских выборах.

Третье место заняла ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) с 16,2% голосов (31 мандат). Как заявило руководство партии, такой результат их сильно разочаровал. Четвертое место заняли «Зеленые» с 13,8% голосов (26 мандатов). А на пятом месте оказалась либеральная партия «Новая Австрия», за которую отдали свои голоса 8,1% избирателей (15 мандатов).

Все остальные партии-участники внеочередных выборов не смогли преодолеть необходимый барьер в 4% голосов, чтобы попасть в парламент. Данные не учитывают голоса избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям. Их подсчёт завершится 3 октября, после чего будет объявлен окончательный результат голосования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о результатах явки на внеочередных парламентских выборах в Австрии, которые состоялись 29 сентября.

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