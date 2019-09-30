Гавана, , 23:35 — REGNUM Президента республики изберёт Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы на внеочередном заседании 10 октября. Об этом 30 сентября сообщает официальная газета компартии Кубы Granma.

Выборы президента станут главной темой предстоящего заседания парламента. Глава страны будет избран в соответствии с новой конституцией Кубы, принятой на референдуме в феврале текущего года.

Кроме того, на повестке дня внеочередного заседания парламента будет и голосование по кандидатуре вице-президента страны. Также будут избраны члены Государственного совета и председатель парламента.

Напомним, референдум по новой конституции Кубы состоялся 24 февраля текущего года, 73,3% граждан страны высказались за её утверждение. Явка на референдум при этом составила 84,4% избирателей.

В соответствии с положениями новой конституции в стране учреждены должности президента и вице-президента, частичное признание частной собственности. Пребывание на посту главы государства ограничено двумя пятилетними сроками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вступлении в силу новой конституции на Кубе.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубе вступила в силу новая конституция