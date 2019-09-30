Нью-Йорк, США, , 22:39 — REGNUM Главные силы террористических группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирийской Арабской Республике уничтожены, однако борьбу с очагами терроризма, в том числе в сирийской провинции Идлиб, надо продолжать. Об этом заявил сегодня, 30 сентября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Подбитая бронетехника в результате точечного удара по боевикам в провинции Идлиб Минобороны России

По словам Вершинина, сирийский народ, в том числе при поддержке Российской Федерации, смог одержать решающую победу над терроризмом.

«Сегодня главные силы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как бы она ни называлась, и других террористических группировок, признанных таковыми СБ ООН, уничтожены», — сказал Вершинин.

Однако остаются еще отдельные очаги терроризма, например, такой, как в сирийской провинции Идлиб. Эти очаги нужно искоренить.