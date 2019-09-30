Сухум, , 22:34 — REGNUM 30 сентября военнослужащие российской военной базы в Абхазии приняли участие в парадном шествии войск в честь 26-й годовщины независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Российские военнослужащие на параде в честь 26-й годовщины независимости республики Абхазия Пресс-служба президента республики Абхазия

С российской стороны в шествии приняли участие два парадных расчета в составе около 100 военнослужащих, которые вместе с военнослужащими министерства обороны Абхазии прошли маршем по набережной Сухума.

Во время шествия музыкальные произведения исполнял сводный оркестр, состоящий из российских и абхазских военнослужащих.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 сентября Абхазия отмечает День победы и независимости. В адрес президента Южной Осетии поступили поздравления от Владимира Путина и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. По столице прошел «Бессмертный полк». Состоялись церемонии возложения цветов к памятникам погибших воинов и первому президенту республики Владиславу Ардзинбе.

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