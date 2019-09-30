Тбилиси, , 22:01 — REGNUM Делегация Грузии не присутствовала на открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста и солидарности с Украиной. Грузинская сторона таким образом выразила свое несогласие с решением о возвращение России в ПАСЕ. Об этом 30 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили отметила, что Грузия не участвует ни в каких торжественных церемониях на текущей сессии и заседании ассамблеи. «У нас есть координация и с другими странами, для которых, как и для нас, решения, связанное с Россией является неприемлемым», — указала вице-спикер.

На открытии весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы не будут присутствовать члены делегаций Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Украины.

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