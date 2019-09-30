Сана, , 21:46 — REGNUM Йеменская группировка «Ансар Алла», более известная как хуситы, заявила о крупном военном поражении саудовских войск в результате операции, проведённой на территории Саудовской Аравии.

Сообщение об этом, а также фотографии и видеоролики с места разгрома саудовских военных опубликовано 30 сентября на интернет-ресурсах, подконтрольных хуситам.

Заявлено, что отряды движения атаковали и разгромили несколько колонн бронетехники у саудовского города Наджран, расположенного у границы с Йеменом.

Сообщается, что в качестве трофеев захвачено несколько сотен единиц стрелкового оружия и несколько десятков единиц бронетехники.

Руководство хуситов заявляет о взятии в плен порядка двух тысяч саудовских военных.

На опубликованных фотографиях демонстрируются бронемашины саудовских военных, часть из которых горит. Многие бронемашины перевернуты, часть съехала в придорожные канавы. Возле некоторых из них видно бойцов хуситских отрядов.

Представители движения «Ансар Алла» утверждают, что в результате серии нападений на саудовские колонны им удалось полностью разгромить три бригады армии Саудовской Аравии.

Саудовская сторона воздерживается от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября хуситы нанесли ракетные и бомбовые удары по двум крупнейшим нефтяным заводам Саудовской Аравии, что привело к резкому сокращению переработки нефти в королевстве, доходящему до 50%.

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