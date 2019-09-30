Гонконг, Китай, , 21:38 — REGNUM Многие жители Гонконга не намерены отмечать День образования КНР — вместо этого 1 октября они выдут на очередные митинги протеста, 30 сентября передает агентство Associated Press.

Протесты в Гонконге Thomas Walther

На 1 октября в городе заявлено несколько крупных митингов, позиционируемых как «День скорби». Секретарь Гонконга Кэрри Лам на День образования КНР отправилась с делегацией в Пекин.

Акции протеста в выходные 28−29 сентября закончились массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. Полиция ожидает, что 1 октября «жестокость может обостриться».

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