София, , 21:31 — REGNUM Правительство Болгарии в срочном порядке сформулирует национальную позицию по вопросу вступления Македонии в Европейский союз с ясными требованиями и критериями, направленными на защиту национальных интересов страны. Решение об этом принято на консультативной встрече по вопросам отношений между Софией и Скопье, организованной 30 сентября президентом Болгарии Руменом Радевым.

Как заявил болгарский президент, с учётом ожидаемого в октябре открытия переговоров между Македонией и ЕС должны быть обозначены «красные линии», которые гарантировали бы, что «европейская интеграция Македонии не будет осуществляться за счёт болгарской истории, языка и идентичности как разменной монеты».

Премьер-министр страны Бойко Борисов также заявил, что поддержка вступления Македонии в Европейский союз со стороны Болгарии никогда не была безусловной. «Очень важно, чтобы они поняли, что всё зависит от них, и членство не может быть получено за наш счёт», — подчеркнул он.

Как ожидается, одним из главных условий болгарской стороны станет соблюдение Македонией всех положений Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами. Соглашение, вступившее в силу в начале 2018 года, было призвано стать новой вехой в отношениях двух стран и урегулировать накопившиеся за десятилетия споры, однако из-за отсутствия конкретных условий и сроков его реализация затянулась.

В Болгарии уже неоднократно критиковали работу македонских представителей в созданной в рамках договора совместной комиссии по историческим вопросам, обвиняя их в попытках «навязать позиции, далёкие от исторической правды». В случае продолжения такой политики со стороны Скопье болгарская сторона может заблокировать членство Македонии в Евросоюзе и НАТО, заявляли официальные лица в Софии.

В Болгарии намерены добиваться, чтобы сформулированный правительством перечень требований был включён в список обязательных условий принятия Македонии в ЕС. При этом должны быть определены конкретные промежуточные цели, достижение которых будет оцениваться на каждом этапе переговорного процесса.

Заявленную Софией позицию уже прокомментировал премьер-министр Македонии Зоран Заев, который заверил, что «решение поставленных Болгарией вопросов возможно», и оснований для беспокойства нет. Он добавил, что Болгария является «одним из самых серьёзных защитников» Македонии в Евросоюзе, и выразил надежду, что такая же поддержка будет получена от соседней страны и в вопросе начала переговоров о членстве.

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