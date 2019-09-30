Могадишо, , 21:04 — REGNUM Группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила два крупных теракта в Сомали за один день, 30 сентября передает агентство Reuters.

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По информации местных властей, террористы предприняли атаку на военную базу спецназа США в аэропорту Баледогл в 100 километрах от Могадишу. Базу атаковали террористы-смертники, после чего на территорию попытались проникнуть вооруженные боевики.

Также 30 сентября в столице Сомали взрывом бомбы был атакован автомобиль итальянского военного конвоя. По предварительной информации, в двух атаках военные США и Италии не пострадали.

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