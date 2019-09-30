Ашхабад, , 21:02 — REGNUM Туркменские власти предлагают Организации объединенных наций учредить специальную программу по спасению Аральского моря и сохранению Каспийского моря. Об этом заявил министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов, выступая на заседании Генассамблеи ООН, передает «CA-news».

Глава туркменского внешнеполитического ведомства отметил, что Туркмения по-прежнему выступает против строительства ГЭС и водохранилищ на трансграничных реках. По его словам, причиной тому служат риски экологического, экономического и гуманитарного плана.

«Водная проблематика должна рассматриваться на основе принципов взаимного уважения, согласия и учета интересов всех государств, находящихся в бассейнах трансграничных рек, водотоков и пограничных озер», — подчеркнул он.