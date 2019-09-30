Гонконг, Китай, , 20:54 — REGNUM Власти Гонконга арестовали 157 человек за участие в массовых беспорядках в прошедшие выходные, 30 сентября передает агентство Associated Press.

По словам представителя городских властей, демонстранты первыми атаковали полицию, светили в стражей порядка лазерами и бросили более 100 «коктейлей Молотова».

Для разгона протестующих полицейские применили слезоточивый газ и другие спецсредства. Одному полицейскому, окруженному толпой, пришлось стрелять в воздух, чтобы отогнать протестующих.

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