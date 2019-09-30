Ашхабад, , 20:38 — REGNUM Туркменские пограничники, патрулирующие туркменско-афганскую границу, регулярно подвергаются обстрелам с территории сопредельного Афганистана, передает «Хроника Туркменистана».

Так, только за последнюю неделю ранения получили двое военнослужащих, сейчас они находятся в госпитале.

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Также стало известно о других проблемах, связанных с нехваткой солдат и техники в пограничных частях Туркмении — низком уровне подготовки, на которую вместо трех месяцев теперь тратят в два раза меньше времени, отправке в наряды солдат из небоевых рот, нехватки бронетранспортеров и лошадей.

Также военнослужащие жалуются на плохое питание — уходящим в наряд пограничникам вместо сухпайка и консервов выдают лишь по одной буханке хлеба и фляге воды на человека.

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