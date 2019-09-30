30 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Марат Крайнов, , 20:36 — REGNUM Близятся к завершению уголовные процессы в отношении фигурантов дел о массовых беспорядках и нападениях на полицейских — результат авантюрного митингового курса радикальной оппозиции. Несмотря на всё заламывание рук и разглагольствование по поводу страшной «репрессивной» государственной машины, большая часть подозреваемых либо из этих дел выведены, либо сидят под домашним арестом или под подпиской о невыезде, либо получили условные сроки, не связанные с реальным лишением свободы. К этой категории относится и Павел Устинов, чей приговор 30 сентября был изменен с 3,5 года в колонии на один год условно.

Павел Устинов во время службы в Росгвардии Телеграм-канал «Кремлёвская прачка»

Перипетии вокруг пересмотра приговора Устинову выявили в нашем обществе несколько важных социальных трендов, о которых стоит поговорить поподробнее, — тем более что при ближайшем рассмотрении они затрагивают каждого, а не только столичный «креативный» класс, глубоко погруженный в протест.

Во-первых, при анализе кампании по «отбиванию» Павла Устинова сразу бросается в глаза довольно эффективная в своем роде узкокорпоративная солидарность артистов, которые смогли так накачать медиаполе своими стонами по поводу судьбы «собрата», что все на самом деле решили, будто это именно артисты и стали точкой сборки гражданского общества, которое и освободило Павла. На самом деле, в чем преуспела творческая тусовка, — так это в самопозиционировании в качестве очередной «совести нации». Если кто забыл, так мы напомним — Павел Устинов сам служил в свое время в Росгвардии. В суде была представлена положительная характеристика, выданная ему ведомством. Состоявшимся актёром он также не был, только пытался устраиваться куда-то, работая при этом охранником.

Показательно и то, что даже сестра Павла Устинова после его ареста обратилась вовсе не к актерской тусовке — нет, она начала бить во все колокола и просить помощи в том числе и в Росгвардии. Потому что он — обычный парень, к тому же с силовым бэкграундом, во многом объясняющим его реакцию на попытку бывших сослуживцев задержать его.

Павел Устинов во время службы в Росгвардии Телеграм-канал «Кремлёвская прачка»

Во-вторых, важно подчеркнуть и правовой аспект всего комплекса уголовных дел бурного политического лета. Дело в том, что какой-то особый «обвинительный» уклон нашей судебной и правоохранительной системы, как оказалось, сильно преувеличен. Суды при наличии нормальных адвокатов у обвиняемых (или уже осужденных, как в случае с Устиновым) спокойно идут на пересмотр дел и смягчение приговоров. Большую работу ведет прокуратура, которая активно поддерживает курс на замену уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, на более легкие. Система работает, и для общества и каждого конкретного рядового гражданина это является хорошим сигналом.

Ведь иначе получается, что если ты не актёр и не известный журналист, если ты не политик, не депутат — и даже не «шаман», то в обществе, где правят бал цеховые корпорации, у тебя нет вообще никаких шансов. Вся эта либеральная тусовка палец о палец не ударит ради того, чтобы вытащить из застенков какого-нибудь простого крестьянина, трудящегося или обычного бюджетника. У нас в стране наверняка, учитывая массу населения и размеры, происходят какие-то локальные несправедливости. И горе тому, кто не попал в медийный тренд и за кого не проливают свои ханжеские крокодиловы слезы все эти пали, бортичи и виторганы.

Мало того, если посмотреть на состав выступавших на проспекте Сахарова, то выясняется, что 12 из 15 из них сотрудничают с одним и тем же агентством Thomas Agency. Данные «борцов за правду» от интеллигенции указаны на сайте агентства, на что обратили внимание журналисты издания URA.ru. Складывается ощущение, что организаторы митинга в своём стремлении выжать из аудитории слезу и подавить на эмоцию просто окончательно обленились и решили заказать себе скопом караван «неравнодушных» актеров.

И вот эти вот, прости Господи, «народные трибуны» выходят на сцену и берутся утверждать, кто «очевидно» не виноват. Но попомните мое слово, если пустить процесс «гражданского правосознания» на самотек, то вскоре мы увидим, что, помимо назначаемых по велению «сердца» невиновных, появятся такие же и виновные. И их будут травить — в чем, кстати, либералы прекрасно поднаторели за последние годы.

Возвращаясь к делу Павла Устинова и резюмируя вышесказанное, хочется обратить внимание на тот факт, что проблемы в его уголовном деле носили процессуальный характер, на что указывали многие известные адвокаты. Смена защиты помогла исправить ситуацию, и Павла сначала отпустили под подписку, а затем вынесли условный приговор. Естественно, что никакой трагедии для власти в этом откате нет, так как исправляется ошибка, укрепляется легитимность судебной системы, что можно и нужно трактовать в терминах укрепления государства.