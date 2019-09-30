Рига, , 20:34 — REGNUM Подоходный налог, который является главным источником наполнения бюджетов самоуправлений, в результате налоговой реформы в Латвии для самоуправлений Латгалии рухнет на 10%. В выигрыше останется только Рижский район. На это обращает внимание Dienas Business.

Карту вероятных диспропорций показало министерство финансов на заседании трёхстороннего Совета (консультационный орган правительства и социальных партнёров: профсоюзы и союз предпринимателей). Больше, чем 65% подоходного налога достанутся самоуправлениям Рижского района, на все остальные придётся меньше 35%

Заместитель государственного секретаря министерства финансов Иоланта Гулбе отметила, если политика распределения подоходного налога не изменится, то доход Рижского района вырастет на 2,2%, а самоуправления Латгалии потеряют 9,6%, Земгале — 3%, Курземе — 2,9%, Видземе 1,3% своих сегодняшних доходов.

Общие доходы самоуправлений в 2019 году составили 1,69 млн евро, и при этом правительство предусмотрело специальную дотацию в размере 86,5млн евро. В 2020 году размер этой дотации составит уже 148,1 млн, хотя планируется рост дохода от поступления налога на 3.4%