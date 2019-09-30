Дамаск, 30 сентября 2019, 20:17 — REGNUM Власти Ирака и Сирии впервые с начала войны открыли КПП Каима на границе двух стран, 30 сентября передает агентство Reuters.
По словам министра внутренних дел Сирии Мухаммеда Халеда аль-Рахмуна, открытие границы означает «победу иракского и сирийского народа над всеми террористическими группировками».
Иракские официальные лица, присутствовавшие на церемонии открытия границы, назвали событие «историческим днем» и выразили надежду на расширение двустороннего экономического сотрудничества.
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