Дамаск, , 20:17 — REGNUM Власти Ирака и Сирии впервые с начала войны открыли КПП Каима на границе двух стран, 30 сентября передает агентство Reuters.

По словам министра внутренних дел Сирии Мухаммеда Халеда аль-Рахмуна, открытие границы означает «победу иракского и сирийского народа над всеми террористическими группировками».

Иракские официальные лица, присутствовавшие на церемонии открытия границы, назвали событие «историческим днем» и выразили надежду на расширение двустороннего экономического сотрудничества.

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