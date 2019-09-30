Москва, , 19:35 — REGNUM На этой неделе депутаты Государственной думы РФ приступят к обсуждению проекта закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Бюджет несет много изменений в социальной политике. В то же время, по мнению первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ, депутата фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, главным достоинством нового документа станет его сбалансированность и направленность на развитие регионов.

Ирина Гусева Duma.gov.ru

В бюджете на ближайшие три года сокращаются расходы на оборону, но, как отмечает Ирина Гусева, добавляются существенные средства на социальную сферу.

«Долгое время позиция президента страны была, что мы должны думать об армии и флоте как о наших самых близких друзьях. Сегодня уже достаточно много сделано и для армии и для флота, и теперь нам нужно заниматься внутренними проблемами, — отмечает депутат. — Мы добавили существенно денег на социальную сферу, на здравоохранение, борьбу с онкологией, приобретение оборудования, ФАПы в каждое село, на поддержку первичного звена здравоохранения и увеличили расходы на поддержку многодетных семей. Впервые за последние несколько лет будет проиндексирован материнский капитал с 453 тысяч до 466 тысяч рублей с января 2020 года. И дальше каждый год предполагается его индексация с учетом инфляции. Кроме того, на третьего ребенка семье будет выдаваться 450 тысяч на погашение ипотеки, если у нее есть кредит. Также сейчас обсуждается закон об организации питания детей. И, я думаю, к принятию бюджета в первом чтении мы подойдем к его решению».

Федеральный бюджет готов предоставить регионам деньги на ремонт, реконструкцию и строительство, включая региональные дороги, за которые теперь тоже берет ответственность правительство. Однако главным изменением документа по сравнению с предыдущими бюджетами Ирина Гусева считает изменение самих межбюджетных отношений и отношения к расходованию бюджетных средств.

«Вячеслав Викторович Володин не зря указал на то, что мы до ноября должны принять бюджет, президент его подписывает, и правительство должно свои подзаконные акты разработать, чтобы регионы уже на конец года видели конкретные цифры, принимая свои бюджеты, и с января месяца начали объявлять конкурсы, — пояснила Гусева. — Чтобы не было как раньше, когда Минфин после принятия закона в декабре готовит свои документы, половину января мы отдыхаем, половину — готовимся, потом регионы раскачиваются, потом, пока проводят конкурсы и по факту, скажем, дороги уже начинаем делать под снегом, а потом снова ремонтировать. И эта позиция председателя думы правильная, потому что об этом давно говорят регионы. Мы должны менять правила игры, межбюджетных отношений. При принятии региональных бюджетов, регионы должны знать все цифры, понимать все приоритеты определенные президентом и правительством».

В свою очередь повышаются и требования к регионам, которые должны будут более эффективно и качественно расходовать полученные средства. «Есть регионы, — отмечает Ирина Гусева, — где после начала реализации национальных проектов не везде проекты были доведены до ума, не везде оказалась экспертиза, не везде был найден добросовестный подрядчик. Известны примеры, когда подрядчик, который до этого однажды уже подводил регион, бросил недостроенный объект, но вновь выигрывает следующий конкурс и история повторяется».

«Сегодня регионам не надо выбивать деньги, но надо думать, как полученные средства эффективно использовать. Чтобы не было так, что стоимость, например, одного и того же оборудования при госзакупках в соседних регионах — Краснодарском и Ставропольском оказывалась существенно различной. Конкурсы должны быть понятны и прозрачны. Или, например, в августе я ездила по округу и встречалась с абсурдными ситуациями, — рассказала Ирина Гусева, депутат Госдумы от Волгоградской области. — Например, построили на селе ФАП, и с тех пор он стоит, закрыт на замок. Почему? Да потому что нет специалиста, который мог бы здесь работать. Т. е. местные власти, когда строили ФАП, должны были найти специалиста, купить ему жилье, продумать логистику его приезда туда, если это необходимо».

Бюджет наполнен деньгами, отмечает первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы. «Это реально живые деньги, и денег достаточно, — подчеркнула она. — Страна стала зарабатывать не только нефтегазовые деньги, но и в других секторах экономики. То же сельское хозяйство, зерновые культуры стали приносить валюту в бюджет».

«Я сама — бывший мэр Волгограда, — говорит Гусева ‑ и помню, что в 2012—2013 годах нам от федерации финансировали в лучшем случае от желаемых проектов 20%. Сегодня проекты финансируются на 95% федерацией и лишь 5% требуются от регионального бюджета. При том, что бюджеты стали хорошо сбалансированы, федеральный бюджет платит пенсии и очень многие пособия, обеспечивает поддержку детей-инвалидов, берет на себя дороги и многие другие расходы. В этой ситуации нужно быть большими глупцами, чтобы не успеть сделать экспертизу и не выработать приоритеты, не провести конкурсы, и не использовать то, что тебе дают».

«Все должны услышать президента — конечным получателем того, на что мы тратим бюджет, должен стать налогоплательщик, гражданин России, это простой человек, — отмечает Ирина Гусева. — Для этого мы принимаем бюджет и одобряем все социальные программы и проекты, которые предлагает правительство. И бюджет в сфере социальной поддержки очень сбалансирован и все цифры очень выверены. Это не просто дали Ульяновской области сколько хотели, Волгоградской — сколько попросили. Нет, все происходит по методике расчета. Причем учитывается и промышленный сектор, и экология, и сельское хозяйство и подушевое финансирование. Каждая цифра для любого региона выверена, посчитана. А уже использование этих средств зависит от руководителей регионов их оперативности, от профессионализма их команды».

По словам депутата, за последние два года Минфином, правительством, депутатами проведена значительная работа по изменению межбюджетных отношений.

«Меняется все: и правила игры для регионов, и для Минфина, и для депутатов Госдумы. По запросам тех же регионов, которые просили механизм для проведения качественных конкурсов, чтобы своевременно и эффективно использовать каждый рубль, очень много изменено в 44-м законе о закупках. За последние два года мы очень много сделали, чтобы снять дисбаланс в межбюджетных отношениях, напряженность в отношениях между Москвой и регионами. И не зря депутаты Госдумы сегодня заговорили про консолидированную группу налогоплательщиков. Мы долгое время аккумулировали ресурсы для Москвы как для столицы нашей Родины. Но мы же знаем, что в Москве сейчас достаточно средств для того, чтобы реализовывать свои проекты. А теперь нужно поддерживать всю Россию», — резюмировала Гусева.