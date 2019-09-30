Киев, , 19:33 — REGNUM Процедура проверки экс-президента Украины Петра Порошенко с помощью полиграфа, также известного как «детектор лжи», назначена на 1 октября, сообщает 30 сентября агентство УНИАН.

Проверка должна пройти в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Представители института уже подтвердили эту информацию, но отметили, что пока неясно, явится ли Пётр Порошенко на эту процедуру.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований применить полиграф для допроса Порошенко, который согласился отвечать на вопрос в прямом эфире.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Петра Порошенко возбуждено 11 уголовных дел. Его подозревают в госизмене, коррупции, легализации преступных доходов, незаконной покупке телеканала и злоупотреблениях властью главы государства.

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