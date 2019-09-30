Ереван, , 19:30 — REGNUM Вице-премьер Армении Мгер Григорян выразил надежду на то, что поставляемый в Армению российский газ не подорожает, опровергнув циркулирующую в прессе информацию о том, что Россия намерена повысить цену на газ для Армении на 30%, сообщает azatutyun. am

На вопрос, поднимется ли цена на газ в следующем году, вице-премьер ответил: «Я пока не могу ответить на этот вопрос. Мы надеемся, что нет».

В Ереване находится первый вице-премьер России Антон Силуанов. Журналисты поинтересоваться у него, в каком состоянии находятся переговоры по газу между Ереваном и Москвой. Российский чиновник явно не был склонен отвечать на вопросы журналистов.

«Да, ведутся переговоры, я знаю, что они ведутся с участием нашего Министерства энергетики. Поэтому вопрос [цены на газ] будет обсуждаться на уровне соответствующих отраслевых ведомств», — сказал он.

На вопрос, подорожает ли поставляемый Армении газ, Силуанов ответил: «Знаете, я не могу предсказать, какие решения будут приняты. Давайте дождемся результатов переговоров».