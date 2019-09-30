Элиста, , 19:29 — REGNUM Правительство Республики Калмыкия сложило полномочия с 30 сентября. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, сообщается на сайте правительства.

«В соответствии со статьей 9 закона Республики Калмыкия «О Правительстве Республики Калмыкия» кабинет министров слагает свои обязанности перед вновь вступившим в должность главой региона», — говорится в сообщении.

При этом, в соответствии с требованиями законодательства, правительство региона продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Как сообщало ИА REGNUM, Бату Хасиков, исполнявший обязанности главы Калмыкии с 20 марта, 8 сентября был официально избран на этот пост. 21 сентября он вступил в должность.