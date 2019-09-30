Элиста, 30 сентября 2019, 19:29 — REGNUM Правительство Республики Калмыкия сложило полномочия с 30 сентября. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, сообщается на сайте правительства.
При этом, в соответствии с требованиями законодательства, правительство региона продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава.
Как сообщало ИА REGNUM, Бату Хасиков, исполнявший обязанности главы Калмыкии с 20 марта, 8 сентября был официально избран на этот пост. 21 сентября он вступил в должность.