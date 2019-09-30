Екатеринбург, , 19:06 — REGNUM В организации наблюдателей на опрос о храме Святой Екатерины есть лазейка. Об этом заявил депутат екатеринбургской гордумы Константин Киселёв, сообщает ИА Znak.

По словам парламентария, при заявленной квоте в четыре места на один участок «карманные» общественные организации могут заранее выставить своих наблюдателей, не пропустив вперёд независимые структуры.

«Может, не спешить и сделать так, чтобы в наблюдении участвовали все интересанты, которые были и за храм, и против?» — сказал Киселёв.

Кроме того, депутат предложил дать возможность выставить наблюдателей и незарегистрированным организациям, в частности, сообществу «Парки и скверы Екатеринбурга».

Напомним, 30 сентября 2019 года в горизбиркоме утвердили права и порядок допуска для наблюдателей, которые будут задействованы на опросе о храме Святой Екатерины. Голосование пройдёт 13 октября 2019 года.

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