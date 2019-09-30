Киев, , 18:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 сентября, подписал заявление секретаря Совнацбеза Украины Александра Данилюка об отставке.

Александр Данилюк Gov.ua

«Уволить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что Данилюк подал в отставку еще в пятницу, 27 сентября. Украинские СМИ отмечают, что Зеленский в субботу и воскресение проводил консультации на этот счет и сейчас принял соответствующее решение.

«Главное в этой ситуации не то, что именно стало причиной написания Данилюком заявления об отставке — конфликт с главой офиса президента Андреем Богданом или Игорем Коломойским, а то, каковы будут последствия», — комментирует резонансное кадровое решение политолог Виталий Бала.

Эксперт отмечает, что разнообразие команды Владимира Зеленского, конфликт интересов внутри этой команды, о чем уже не раз говорили эксперты, начал выходить на уровень публичных действий и решений.

Бала в завершение отмечает, что теперь интересно посмотреть на реакцию президента Украины и главное — кто следующий и когда уйдет из команды Зеленского.

ИА REGNUM отмечает, что в настоящий момент комментариев Зеленского и Данилюка по этой ситуации нет.

Александр Данилюк при президентстве Порошенко занимал пост министра финансов, а потом покинул его после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Он прошел с Зеленским всю избирательную кампанию и был назначен на должность секретаря СНБО 28 мая.