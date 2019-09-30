Киев, 30 сентября 2019, 18:41 — REGNUM В настоящее время Киев не может назвать точную сумму средств, которая необходима для восстановления экономики и инфраструктуры Донбасса. Об этом 30 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-губернатор Донецкой области, генерал вооруженных сил Украины в отставке Александр Кихтенко.
Он сообщил, что многие украинские беженцы были вынуждены вернуться в отдельные регионы Донбасса, поскольку на Украине не смогли найти доступное жилье и высокооплачиваемую работу. «Большинство людей возвращается на неподконтрольные территории. Они выехали, бросили жилье, а тут в Украине их никто не ждет… Сегодня серьезно этими проблемами не занимаются. Заявлений более чем достаточно», — сказал Кихтенко.
Генерал также выразил уверенность в том, что Киев не сможет самостоятельно восстановить регион.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса нужен не один годовой бюджет Украины. По его словам, Донбасс станет приоритетным регионом в восстановлении дорог.