Киев, , 18:41 — REGNUM В настоящее время Киев не может назвать точную сумму средств, которая необходима для восстановления экономики и инфраструктуры Донбасса. Об этом 30 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-губернатор Донецкой области, генерал вооруженных сил Украины в отставке Александр Кихтенко.

Место падения снаряда ВСУ во дворе детского сада в Донецке © Екатерина Евгеньева

«На сегодняшний день вам никто не скажет, сколько нужно средств для восстановления Донбасса или обеспечения жильем (беженцев — ред.), потому что этой цифры просто нет. Я с 2014 года предлагал разработать госпрограмму. Нужно подсчитать каждый дом, который разрушен, он должен быть в реестре… По сегодняшнее время не выделяются средства на восстановление разрушенных домов», — рассказал Кихтенко.

Он сообщил, что многие украинские беженцы были вынуждены вернуться в отдельные регионы Донбасса, поскольку на Украине не смогли найти доступное жилье и высокооплачиваемую работу. «Большинство людей возвращается на неподконтрольные территории. Они выехали, бросили жилье, а тут в Украине их никто не ждет… Сегодня серьезно этими проблемами не занимаются. Заявлений более чем достаточно», — сказал Кихтенко.

Генерал также выразил уверенность в том, что Киев не сможет самостоятельно восстановить регион.

«Нужно ли восстанавливать те шахты, которые сегодня затоплены? Туда нужно вложить столько средств… Будем ли мы восстанавливать те предприятия, которые разрушены? Чтобы восстановить Донбасс, нужны колоссальные ресурсы. Однозначно у Украины таких средств нет. Только при помощи международного сообщества можно решить эту проблему», — подытожил Кихтенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса нужен не один годовой бюджет Украины. По его словам, Донбасс станет приоритетным регионом в восстановлении дорог.