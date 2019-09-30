Челябинск, , 18:38 — REGNUM Павел Рыжий официально назначен министром промышленности Челябинской области. Постановление №446 30 сентября подписал губернатор Алексей Текслер.

Документ вступает в силу с момента подписания. Таким образом, Рыжий уже официально является министром.

Как сообщало ИА REGNUM, идея воссоздать минпром была реализована летом. Кандидатов на пост министра отбирали по конкурсу. Павел Рыжий успешно прошёл все этапы и стал победителем.

Отметим, ранее он занимал посты в структурах власти региона. То есть такая работа ему не в диковинку.

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