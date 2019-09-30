Ереван, 30 сентября 2019, 18:38 — REGNUM Политика Белоруссии в отношении Армении никогда не изменится: «мы всегда будем хорошо к вам относиться, как к родным, как к братьям». Об этом сегодня, 30 сентября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Внимательно слежу за ситуацией в Армении с точки зрения отношения к Беларуси. Я знаю, что армяне всегда хорошо относились к ней», — сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что в Белоруссии заинтересованы в выстраивании отношений с Арменией, тем более что у двух народов похожая история. Пока между странами складывается небольшой товарооборот (около $50 млн в 2018 году), но когда-то его не было вообще.
Президент Белоруссии прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего совета ЕАЭС, которое пройден 1 октября в армянской столице.