Киев, , 18:36 — REGNUM Делегация Украины и ряда стран в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) добиваются лишения части полномочий российской делегации. Об этом 30 сентября в Страсбурге заявил депутат от фракции «Батькивщина», представитель Украины в ПАСЕ Сергей Соболев.

Он сообщил, что сегодня предложения украинской делегации в отношении России поддержал целый ряд стран и политических групп ПАСЕ.

«К сожалению, с возвращением россиян без каких-либо ограничений были нарушены ценности. Мы не против возвращения россиян. Мы были против возвращения россиян, которые получили такие же самые права, как все остальные. Хотя они нарушили ключевые принципы жизни этой организации», — сказал Соболев.

По его словам, санкции в отношении российской делегации поддерживают Польша, Грузия, Швеция и Прибалтика.

«Сегодня прошла важная встреча делегаций балтийских стран, Украины, Швеции, Польши, Грузии с государственным секретарем министерства иностранных дел Франции… Для нас было важно, чтобы французская сторона нас услышала… Думаю, такой обмен мыслями даст свой результат», — рассказал Соболев.

Как сообщало ИА REGNUM, грузинская и украинская делегации не будут в полном составе участвовать в октябрьской сессии ПАСЕ. 28 сентября представитель Грузии в ПАСЕ Георгий Канделаки заявил, что Грузия поддерживает позицию Киева и еще пяти стран из-за возвращения России в состав ассамблеи.