Киев, 30 сентября 2019, 18:36 — REGNUM Делегация Украины и ряда стран в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) добиваются лишения части полномочий российской делегации. Об этом 30 сентября в Страсбурге заявил депутат от фракции «Батькивщина», представитель Украины в ПАСЕ Сергей Соболев.
Он сообщил, что сегодня предложения украинской делегации в отношении России поддержал целый ряд стран и политических групп ПАСЕ.
По его словам, санкции в отношении российской делегации поддерживают Польша, Грузия, Швеция и Прибалтика.
Как сообщало ИА REGNUM, грузинская и украинская делегации не будут в полном составе участвовать в октябрьской сессии ПАСЕ. 28 сентября представитель Грузии в ПАСЕ Георгий Канделаки заявил, что Грузия поддерживает позицию Киева и еще пяти стран из-за возвращения России в состав ассамблеи.