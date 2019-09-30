Абуджа, 30 сентября 2019, 18:34 — REGNUM Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила об ответственности за теракт на северо-востоке Нигерии, 30 сентября передает агентство Reuters.
Согласно заявлению террористов, в городе ими были убиты или ранены 18 нигерийских солдат. Также боевикам удалось захватить у военных машины и оружие.
По информации военных Нигерии, жертвами нападения, которое произошло вечером 29 сентября в городе Губио в штате Борно, стали девять солдат.
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