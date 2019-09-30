Кемерово, , 18:33 — REGNUM В администрации Кемеровской области назвали дату первого заседания нового совета по развитию системы здравоохранения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«2 октября впервые пройдёт заседание совета по развитию системы здравоохранения Кузбасса», — говорится на сайте регионального правительства.

Отмечается, что совет создан по инициативе губернатора Сергея Цивилёва — «для активного участия общественности в реализации государственной политики в области здравоохранения и охраны здоровья граждан».

Отметим, что постановление правительства Кузбасса «О Совете по развитию системы здравоохранения Кузбасса» датировано 9 июля 2019 года.