В Китае подведены промежуточные итоги выполнения закона об охране окружающей среды, который был обновлён в сторону ужесточения содержащихся в нём порядка, правил и норм, в 2015 году. Как сообщает 30 сентября Синьхуа со ссылкой на заявление, сделанное министром экологии и окружающей среды КНР Ли Ганьцзе, закон эффективнее обеспечивает борьбу с экологическими правонарушениями потому, что является «самым строгим» за всю историю Китая.

Пекин, , 18:28 — REGNUM Только в 2018 году и только по официальным данным в стране были наложены 186 тысяч административных наказаний за правонарушения в экологической и природоохранной сфере против 83 тысяч четырьмя годами ранее, до принятия закона в его нынешней редакции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций в прошлом году составила 15,3 млрд юаней (около 2,15 млрд долларов). Министром также отмечено, что за 70 лет существования КНР в стране удалось создать законодательство, которое охватывает защиту всех экологических сред и сферы — воздуха, воды, почвы, ядерных и других опасных объектов с точки зрения экологии.

В планах министерства находится выдвижение законодательных инициатив по пересмотру закона по борьбе с ТБО (твердыми бытовыми отходами) и по защите реки Янцзы.