Екатеринбург, , 18:29 — REGNUM Горизбирком Екатеринбурга начал принимать списки наблюдателей, которые будут задействованы в ходе проведения опроса о храме Святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии.

На сегодняшнем заседании была установлена квота в четыре наблюдателя на одном участке опроса (а всего их 51). Общественные объединения уже могут подавать свои списки с предлагаемыми людьми.

Наблюдатели смогут присутствовать на подсчёте голосов, знакомиться с необходимыми документами, задавать вопросы комиссии на местах, а также вести фото‑ и видеосъемку (включая прямую трансляцию в интернете), с учётом охраны частной жизни.

Напомним, опрос о новом месте для строительства храма Святой Екатерины пройдёт 13 октября 2019 года. В голосовании смогут принять участие жители Екатеринбурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге вновь не согласовали референдум о «храмовом» сквере